Украина имеет список с адресами уже около 500 похищенных Россией детей – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Ida Marie Odgaard)

Украина имеет список из около 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщил Укринформ.

"Было 500 где-то идентифицированных (похищенных. – Ред.) детей с адресами. 1880 на сегодня тех, которых вернули. И вы знаете, насколько большое количество остается там. 500 – это новая информация с адресами", – рассказал Зеленский.

По словам главы государства, вопрос похищенных украинских детей постоянно поднимается в общении с международными партнерами. Это необходимо для того, чтобы постепенно возвращать детей в Украину.