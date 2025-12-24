Украина имеет список с адресами уже около 500 похищенных Россией детей – Зеленский
Украина имеет список из около 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщил Укринформ.
"Было 500 где-то идентифицированных (похищенных. – Ред.) детей с адресами. 1880 на сегодня тех, которых вернули. И вы знаете, насколько большое количество остается там. 500 – это новая информация с адресами", – рассказал Зеленский.
По словам главы государства, вопрос похищенных украинских детей постоянно поднимается в общении с международными партнерами. Это необходимо для того, чтобы постепенно возвращать детей в Украину.
- 13 ноября Зеленский рассказал, что Украине удалось установить на территории России около 400 мест, где находятся украинские дети. Ежедневно их удается находить все больше. На тот момент домой вернулось уже более 1600 похищенных детей, на территории РФ находилось 19 500 украинских мальчиков и девочек.
- 8 декабря Зеленский заявил, что в мирном плане есть положение о возвращении похищенных россиянами украинских детей и по обмену всех пленных украинцев.
- 20 декабря из приграничного села Грабовское в Сумской области вывезли в государство-агрессор около 50 жителей. Среди них были даже дети.
