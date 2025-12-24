Україна має список з адресами вже близько 500 викрадених Росією дітей – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Ida Marie Odgaard)

Україна має список із близько 500 викрадених дітей із зазначенням адрес їх перебування на території Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомив Укрінформ.

"Було 500 десь ідентифікованих (викрадених. – Ред.) дітей з адресами. 1880 на сьогодні тих, яких повернули. І ви знаєте, наскільки велика кількість залишається там. 500 – це нова інформація з адресами", – розповів Зеленський.

За словами глави держави, питання викрадених українських дітей постійно порушується у спілкуванні з міжнародними партнерами. Це необхідно для того, щоб поступово повертати дітей в Україну.