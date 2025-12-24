Україна має список з адресами вже близько 500 викрадених Росією дітей – Зеленський
Україна має список із близько 500 викрадених дітей із зазначенням адрес їх перебування на території Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомив Укрінформ.
"Було 500 десь ідентифікованих (викрадених. – Ред.) дітей з адресами. 1880 на сьогодні тих, яких повернули. І ви знаєте, наскільки велика кількість залишається там. 500 – це нова інформація з адресами", – розповів Зеленський.
За словами глави держави, питання викрадених українських дітей постійно порушується у спілкуванні з міжнародними партнерами. Це необхідно для того, щоб поступово повертати дітей в Україну.
- 13 листопада Зеленський розповів, що Україні вдалося встановити на території Росії близько 400 місць, де перебувають українські діти. Щодня їх вдається знаходити все більше. На той момент додому повернулися вже понад 1600 викрадених дітей, на території РФ перебували 19 500 українських хлопців та дівчат.
- 8 грудня Зеленський заявив, що у мирному плані є положення щодо повернення викрадених росіянами українських дітей та стосовно обміну усіх полонених українців.
- 20 грудня з прикордонного села Грабовське в Сумській області вивезли до держави-агресора близько 50 мешканців. З-поміж них були навіть діти.
