Украина инициирует запрет на въезд журналистам, поехавшим на оккупированные территории

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел инициирует запрет на въезд журналистам и другим участникам пресс-тура во временно оккупированные населенные пункты Донецкой области, который организовало Министерство обороны государства-агрессора. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Укринформ.

По его словам, такие туры противозаконны и аморальны, пока РФ совершает преступления против журналистов и убивает их, а также раскрыл список медиа, которые приняли в нем участие.

Тихий рассказал, что в поездке на оккупированные территории, в частности в Авдеевку и Курахово, приняли участие журналисты французских AFP и TF1, агентства Associated Press, арабских Al Arabiya и Al Hadath, американского One America, китайского издания Phoenix и турецкого Milliyet.

Киев связывается с этими медиа, чтобы донести недопустимость таких действий и требование их прекратить.

Спикер МИД уточнил, что участие в туре приняли отдельные граждане. Эти граждане – блогеры, бывшие чиновники из США, Словакии, Бразилии, Чехии, Франции и Турции.

"Список таких имен у нас есть. По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать ее в будущем", — сказал он.

Для медиа, которые приняли участие в туре, будет и более широкий набор последствий для их репутации, подчеркнул Тихий.