Україна ініціює заборону на в’їзд журналістам, які поїхали в тур на окуповані території

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ ініціює заборону на вʼїзд журналістам та іншим учасникам престуру до тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області, який організувало Міністерство оборони держави-агресорки. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Укрінформ.

За його словами, такі тури протизаконні та аморальні, поки РФ скоює злочини проти журналістів і вбиває їх, а також розкрив список медіа, які взяли в ньому участь.

Тихий розповів, що у поїздці на окуповані території, зокрема в Авдіївку та Курахове, взяли участь журналісти французьких AFP та TF1, агентства Associated Press, арабських Al Arabiya та Al Hadath, американського One America, китайського видання Phoenix та турецького Milliyet.

Київ звʼязується з цими медіа, щоб донести неприпустимість таких дій і вимогу їх припинити.

Речник МЗС уточнив, що участь у турі взяли окремі громадяни. Ці громадяни – блогери, колишні посадовці зі США, Словаччини, Бразилії, Чехії, Франції та Туреччини.

"Список таких імен у нас є. По всіх прізвищах з цього списку ми будемо ініціювати заборони на вʼїзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати його в майбутньому", – сказав він.

Для медіа, які взяли участь у турі, буде і ширший набір наслідків для їхньої репутації, наголосив Тихий.