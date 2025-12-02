Украина может пойти на "болезненные уступки" ради мира и даже на референдум – глава МИД Германии
Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" в борьбе за прекращение полномасштабной войны России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль газете Neue Osnabrücker Zeitung.
"Это, несомненно, будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом. Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые смогут поддержать конфликтующие стороны. В конечном счете, это, безусловно, всегда будет связано с болезненными уступками", – сказал немецкий министр.
Комментируя требования РФ о территориальных уступках, он отметил, что гражданам Украины придется решить, готовы ли они принять такие условия прекращения войны.
Также Вадефуль считает, что благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на прекращение огня еще "никогда не были так высоки", как сейчас.
"Важнейшим условием будет получение Украиной гарантий того, что она не беззащитна перед лицом возобновления российской агрессии", – сказал глава немецкого МИД отметив, что США играют ключевую роль в этом вопросе.
- 27 ноября лава МИД Литвы заявил, что если Киев пойдет на уступки, то РФ с танками и фломастерами перекроит границу уже их страны.
- 28 ноября уже бывший глава ОП Андрей Ермак заявил, что президент Зеленский не подпишет соглашение об отказе от территории.
- По данным ABC News за 1 декабря, во Флориде не произошло сдвигов в вопросе требования России сдать украинский Донбасс.
Комментарии (0)