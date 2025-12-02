Украина может пойти на "болезненные уступки" ради мира и даже на референдум – глава МИД Германии

Вадефуль убежден, что дипломатия должна выработать компромиссы для обеих сторон ради достижения мира

Иоганн Вадефуль (Фото: x.com/GermanyDiplo)

Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" в борьбе за прекращение полномасштабной войны России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Это, несомненно, будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом. Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые смогут поддержать конфликтующие стороны. В конечном счете, это, безусловно, всегда будет связано с болезненными уступками", – сказал немецкий министр.

Комментируя требования РФ о территориальных уступках, он отметил, что гражданам Украины придется решить, готовы ли они принять такие условия прекращения войны.

Также Вадефуль считает, что благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на прекращение огня еще "никогда не были так высоки", как сейчас.

"Важнейшим условием будет получение Украиной гарантий того, что она не беззащитна перед лицом возобновления российской агрессии", – сказал глава немецкого МИД отметив, что США играют ключевую роль в этом вопросе.