Ермак: Зеленский не подпишет соглашение об отказе от территории

Руководитель ОП заявил, что пока Зеленский остается президентом – Украина не будет отказываться ни от каких своих земель

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отверг возможность территориальных уступок со стороны Украины в рамках мирных переговоров. Об этом он сказал в интервью The Atlantic.

"Ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет соглашение об отказе от территории", – сказал Ермак в телефонном интервью.

Читайте также Как Украина меняла мирный план Трампа. Инсайды от участника переговоров Гнатова

Он подчеркнул, что Конституция это запрещает, и "никто не может этого сделать, если не хочет идти против Конституции Украины и украинского народа".

"Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, это определить линию соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", – сказал Ермак.

23 ноября в Женеве состоялось несколько встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения мирного плана.

24 ноября FT писала, что на переговорах план сократили с 28 до 19 пунктов. Первоначальный план предусматривал, что Россия получит под свой контроль весь Донбасс, а линии контроля в Херсонской и Запорожской областях останутся по большей части замороженными.