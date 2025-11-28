Єрмак: Зеленський не підпише угоду про відмову від території

Керівник ОП заявив, що поки Зеленський залишається президентом – Україна не відмовлятиметься від жодних своїх земель

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.ua)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відкинув можливість територіальних поступок з боку України в межах мирних переговорів. Про це він сказав в інтерв’ю The Atlantic.

"Жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території. Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території", – сказав Єрмак у телефонному інтерв’ю.

Він наголосив, що Конституція це забороняє, і "ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України та українського народу".

"Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", – сказав Єрмак.

23 листопада у Женеві відбулися декілька зустрічей за участі України, США та Європи для обговорень мирного плану.

24 листопада FT писала, що на перемовинах план скоротили з 28 до 19 пунктів. Початковий план передбачав, що Росія отримає під свій контроль увесь Донбас, а лінії контролю в Херсонській і Запорізькій областях залишаться здебільшого замороженими.