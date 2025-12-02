Україна може піти на "болючі поступки" заради миру і навіть на референдум – глава МЗС Німеччини

Вадефуль переконаний, що дипломатія повинна виробити компроміси для обох сторін заради досягнення миру

Йоганн Вадефуль (Фото: x.com/GermanyDiplo)

Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" в боротьбі за припинення повномасштабної війни Росії. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

"Це, безсумнівно, буде надзвичайно важкий процес для України, який може завершитися референдумом. Завдання дипломатії – виробити компроміси, які зможуть підтримати конфліктуючі сторони. Зрештою, це, безумовно, завжди буде пов'язано з болісними поступками", – сказав німецький міністр.

Коментуючи вимоги РФ про територіальні поступки, він зазначив, що громадянам України доведеться вирішити, чи готові вони прийняти такі умови припинення війни.

Також Вадефуль вважає, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на припинення вогню ще "ніколи не були такими високими", як зараз.

"Найважливішою умовою буде отримання Україною гарантій того, що вона не беззахисна перед обличчям відновлення російської агресії", – сказав глава німецького МЗС, зазначивши, що США відіграють ключову роль у цьому питанні.