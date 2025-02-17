Украина может стать основой для создания Вооруженных сил Европы – Зеленский

Президент считает, что для начала реализации этой инициативы достаточно заявлений от европейских лидеров

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Присутствие европейских войск на территории Украины может стать основой будущего создания Вооруженных сил Европы. Об этом на пресс-конференции в Абу-Даби заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что вопрос размещения иностранного военного контингента продвинулся далеко, несмотря на скептицизм некоторых стран. Он считает, что присутствие иностранных войск в Украине может стать первым шагом к созданию европейской армии, которая будет способна ответить на агрессию России в небе, на воде и на суше.

"И я считаю, что сегодня есть живая площадка, не бумажные договоренности, не разговоры, а конкретное. Я говорю о конкретном примере. Мы можем создать платформу из сильных стран только тех, кто хочет", – сказал Зеленский.

Зеленский также считает, что для начала реализации этой инициативы достаточно заявлений от президента Франции Эммануэля Макрона, официальных лиц Швеции и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить войска.

"Европа должна стать сильнее. Поэтому я и говорил о Вооруженных силах Европы. Я понимаю, что, возможно, пока не всем понятна структура, но над этим нужно работать. Структура должна базироваться на том, что самая большая армия, которая есть, это армия Украины. При этом армия Украины является частью армии Европы, потому что вы будете финансировать это только Украину", – подытожил глава государства.