Україна може стати основою для створення Збройних сил Європи – Зеленський

Президент вважає, що для початку реалізації цієї ініціативи достатньо заяв від європейських лідерів

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Присутність європейських військ на території України може стати основою для майбутнього створення Збройних сил Європи. Про це на пресконференції в Абу-Дабі заявив президент Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що питання розміщення іноземного військового контингенту просунулося далеко, попри скептицизм деяких країн. Він вважає, що присутність іноземних військ в Україні може стати першим кроком до створення європейської армії, яка буде здатна дати відповідь на агресію Росії в небі, на воді та на суші.

"І я вважаю, що сьогодні є живий майданчик, не паперові домовленості, не розмови, а конкретне. Я кажу про конкретний приклад. Ми можемо створити платформу з сильних країн, тільки тих, хто хоче", – сказав Зеленський.

Зеленський також вважає, що для початку реалізації цієї ініціативи достатньо заяв від президента Франції Еммануеля Макрона, офіційних осіб Швеції та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо готовності відправити війська.

"Європа повинна стати сильнішою. Тому я і казав про Збройні сили Європи. Я розумію, що, можливо, поки не всім зрозуміла структура, але над цим потрібно працювати. Структура повинна базуватись на тому, що найбільша армія, яка є, це армія України. При цьому армія України є частиною армії Європи, бо ви будете фінансувати не тільки Україну, а фінансувати таким чином всю безпеку для Європи. Мені здається це логічним і важливим", – підсумував глава держави.