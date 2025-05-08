Украина надеется на визит нового папы римского – Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал избрание Льва XIV (Роберта Превоста) новым римским папой и заявил, что надеется на его визит в Украину. Сообщение соответствующего содержания глава внешнеполитического ведомства опубликовал в X.
"Поздравление Святейшему Отцу Льву XIV с избранием на престол Святого Петра и тем, что он стал первым американским понтификом", – говорится в сообщении.
Глава МИД назвал это историческим моментом для Католической Церкви и всех, кто ценит мир, достоинство и человечность.
"Избрание Вашего Святейшества дает нам надежду. Мы полагаемся на Ваше моральное лидерство, которое поможет закончить войну и достичь справедливого мира", – отметил министр.
Сибига подчеркнул, что в Украину будут рады визиту Льва XIV.
"Мы ценим поддержку Святого престола и надеемся на предстоящий Апостольский визит Вашего Святейшества в Украину. Это будет много значит для нашего народа, который продолжает отстаивать свободу и человеческое достоинство большой ценой. Мы встретим Вас с открытыми сердцами и глубоким уважением", – добавил дипломат.
- Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- Выборы преемника Франциска начались в среду, 7 мая. Но в первый день голосования кардиналы не смогли избрать папу, о чем сигнализировал черный дым. Только сегодня, 8 мая, конклав пришел к согласию – из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дом.
- Мировые лидеры и дипломаты поздравили Льва XIV с избранием. Среди них были и президенты Зеленский и Трамп.