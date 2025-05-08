Украина надеется на визит нового папы римского – Сибига

Глава украинского МИД поздравил Роберта Превоста с избранием и выразил надежду, что его усилия помогут завершить войну России против Украины

Папа римский Лев XIV (Фото: ЕРА/FABIO FRUSTACI)

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал избрание Льва XIV (Роберта Превоста) новым римским папой и заявил, что надеется на его визит в Украину. Сообщение соответствующего содержания глава внешнеполитического ведомства опубликовал в X.

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"Поздравление Святейшему Отцу Льву XIV с избранием на престол Святого Петра и тем, что он стал первым американским понтификом", – говорится в сообщении.

Глава МИД назвал это историческим моментом для Католической Церкви и всех, кто ценит мир, достоинство и человечность.

"Избрание Вашего Святейшества дает нам надежду. Мы полагаемся на Ваше моральное лидерство, которое поможет закончить войну и достичь справедливого мира", – отметил министр.

Сибига подчеркнул, что в Украину будут рады визиту Льва XIV.

"Мы ценим поддержку Святого престола и надеемся на предстоящий Апостольский визит Вашего Святейшества в Украину. Это будет много значит для нашего народа, который продолжает отстаивать свободу и человеческое достоинство большой ценой. Мы встретим Вас с открытыми сердцами и глубоким уважением", – добавил дипломат.