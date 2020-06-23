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Украина не планирует восстанавливать ж/д сообщение с Россией - МИД

Украина не планирует восстанавливать ж/д сообщение с Россией - МИД - Фото
Железная дорога (фото - pixabay.com)
23.06.2020, 11:16

В МИД подчеркнули, что Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных

Вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией пока на повестке дня не стоит. Об этом в интервью Укринформу заявил замглавы МИД Василий Боднар.

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"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о возобновлении сообщения с Россией, а речь идет о железнодорожном сообщении, поскольку авиа прекращено еще с 2014 года,  пока на повестке дня не стоит", - отметил чиновник.

По его словам, Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных. "Это просто опасно - полноценно возобновлять сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, да и у нас цифры растут", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, снят ли вопрос введении визового режима с РФ, Боднар сказал: "Здесь нужно постоянно анализировать последствия. Если, например, РФ будет признана источником снабжения нелегальных мигрантов – тогда визы себя оправдывают".

Он считает, что необходимо реально оценивать ситуацию. "Если бы россияне и украинцы друг к другу не ездили, или в России не было этнических украинцев, тогда можно было бы построить стену, накопать глубоких рвов – и забыть о России. Но, поскольку существуют родственные контакты, есть семьи, разделенные между двумя странами, то гуманитарный аспект определяющий", - уточнил он.

Замглавы МИД объяснил, что Госпогранслужба при пересечении границы Украины у граждан России собирает биометрические данные, "то есть де-факто это те же самые "биометрические визы".

"Конечно, мы будем постепенно отходить от либеральных механизмов пересечения границы, как это было раньше, и усиливать контроль, поскольку пока не видно ни одного шага со стороны Российской Федерации, которые бы свидетельствовали о настрое на урегулирование конфликта на Донбассе и возвращение оккупированного Крыма", - добавил он.

  • С 16 марта прекратилось пассажирское сообщение с Россией, Беларусью и Молдовой.

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Арина Толина
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визовый режим ж/д сообщение Василий Боднар Россия МИД коронавирус
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