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Украина ожидает первую партию из 24 истребителей от союзников – спикер Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 14:23
Украина ожидает первую партию из 24 истребителей от союзников – спикер Воздушных сил - Фото
F-16 (Фото: EPA)

Украина ожидает получения первой партии из 24 истребителей от международных союзников. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат в комментарии El Pais.

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Как отмечается, приоритетом для украинских ВВС является получение американских F-16, хотя Киев рассматривает и вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen.

По словам Игната, Украина ожидает получения двух батальонов по 12 боевых самолетов в каждом. 

Подчеркивается, что 24 истребителя представили бы собой только срочную первую фазу в новой главе доставки оружия в Украину.

В то же время Игнат подтвердил, что в краткосрочной перспективе Воздушные силы ВСУ не смогут рассчитывать на эти самолеты на поле боя, поскольку на подготовку пилотов и экипажей уходит не менее полугода.

Читайте также: Воздушные силы: В Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать F-16

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Наталія Медведєва
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f-16 самолеты истребители военная помощь воздушные силы Юрий Игнат
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