Украина ожидает первую партию из 24 истребителей от союзников – спикер Воздушных сил

Украина ожидает получения первой партии из 24 истребителей от международных союзников. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат в комментарии El Pais.

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Как отмечается, приоритетом для украинских ВВС является получение американских F-16, хотя Киев рассматривает и вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen.

По словам Игната, Украина ожидает получения двух батальонов по 12 боевых самолетов в каждом.

Подчеркивается, что 24 истребителя представили бы собой только срочную первую фазу в новой главе доставки оружия в Украину.

В то же время Игнат подтвердил, что в краткосрочной перспективе Воздушные силы ВСУ не смогут рассчитывать на эти самолеты на поле боя, поскольку на подготовку пилотов и экипажей уходит не менее полугода.

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20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

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Наталія Медведєва

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