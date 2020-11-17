Украина ответила России на обвинение в отказе выполнять минские соглашения

План, который был представлен недавно на рассмотрение ТКГ, "полностью соответствует духу и букве" минских соглашений, отметили в МИД

МИД Украины категорически отверг обвинение со стороны МИД РФ в попытках украинской стороны "дезавуировать минские договоренности". Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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План, который был представлен недавно на рассмотрение ТКГ, "полностью соответствует духу и букве "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", отметили в МИД. Документ, уточнили в ведомстве, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации ОРДЛО и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе.

Ранее в МИД РФ, реагируя на совместное заявление Франции и Германии по Донбассу, сообщили, что удивлены "отсутствием их критической реакции на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать минские соглашения". Там пояснили, что имеют в виду план Кравчука, который, по мнению российской стороны, "полностью перечеркивает дух и букву" минских соглашений.

5 ноября Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г.

В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

12 ноября Кравчук сообщил, что Украина передала план ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения.

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Вадим Ребрина

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