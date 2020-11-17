UA

Украина ответила России на обвинение в отказе выполнять минские соглашения

17.11.2020, 21:28
Украина ответила России на обвинение в отказе выполнять минские соглашения - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

План, который был представлен недавно на рассмотрение ТКГ, "полностью соответствует духу и букве" минских соглашений, отметили в МИД

МИД Украины категорически отверг обвинение со стороны МИД РФ в попытках украинской стороны "дезавуировать минские договоренности". Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

План, который был представлен недавно на рассмотрение ТКГ, "полностью соответствует духу и букве "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", отметили в МИД. Документ, уточнили в ведомстве, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации ОРДЛО и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе. 

Ранее в МИД РФ, реагируя на совместное заявление Франции и Германии по Донбассу, сообщили, что удивлены "отсутствием их критической реакции на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать минские соглашения". Там пояснили, что имеют в виду план Кравчука, который, по мнению российской стороны, "полностью перечеркивает дух и букву" минских соглашений.

  • 5 ноября Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г. 
  • В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.
  • 12 ноября Кравчук сообщил, что Украина передала план ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения.

Читайте также: Детали плана Кравчука по Донбассу: граница, демилитаризация, правосудие, возврат имущества

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Леонид Кравчук Донбасс МИД минские соглашения

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 