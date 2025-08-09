Украина поддерживает круглосуточные контакты с США по установлению мира – Зеленский

Ни у кого нет сомнений в способности Соединенных Штатов положить конец войне, заявил президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Украина почти круглосуточно поддерживает контакты с американской стороной, чтобы донести свою позицию относительно завершения войны в Украине. Об этом заявил президент Володимир Зеленський в вечернем обращении.

"Контакты с американской стороной ведутся практически круглосуточно – на разных уровнях, – и мы не делаем все публичным", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что ни Украина, ни европейские партнеры не сомневаются в способности Соединенных Штатов положить конец войне.

"У президента США есть рычаги влияния, есть решимость. Украина поддержала все предложения президента." Трампа, начиная еще с февраля", – заявил президент.

Зеленский напомнил, что идея о немедленном прекращении огня принадлежит американскому лидеру.

"Нам нужен не перерыв в убийствах, а настоящий, прочный мир. Не прекращение огня когда-нибудь там потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп говорил мне об этом, и я полностью его поддерживаю", – сказал президент.

Он отметил, что Украина и все партнеры одинаково понимают необходимость прекращения огня.

"Единственный субъект, который этому противостоит, это Путин. Его единственная карта в руках – это возможность убивать, и он пытается продать остановку смертей как можно дороже. Важно, чтобы это никого не обмануло", – сказал Зеленский.