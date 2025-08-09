Украина поддерживает круглосуточные контакты с США по установлению мира – Зеленский
Украина почти круглосуточно поддерживает контакты с американской стороной, чтобы донести свою позицию относительно завершения войны в Украине. Об этом заявил президент Володимир Зеленський в вечернем обращении.
"Контакты с американской стороной ведутся практически круглосуточно – на разных уровнях, – и мы не делаем все публичным", – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что ни Украина, ни европейские партнеры не сомневаются в способности Соединенных Штатов положить конец войне.
"У президента США есть рычаги влияния, есть решимость. Украина поддержала все предложения президента." Трампа, начиная еще с февраля", – заявил президент.
Зеленский напомнил, что идея о немедленном прекращении огня принадлежит американскому лидеру.
"Нам нужен не перерыв в убийствах, а настоящий, прочный мир. Не прекращение огня когда-нибудь там потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп говорил мне об этом, и я полностью его поддерживаю", – сказал президент.
Он отметил, что Украина и все партнеры одинаково понимают необходимость прекращения огня.
"Единственный субъект, который этому противостоит, это Путин. Его единственная карта в руках – это возможность убивать, и он пытается продать остановку смертей как можно дороже. Важно, чтобы это никого не обмануло", – сказал Зеленский.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
