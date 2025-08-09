Україна підтримує цілодобові контакти з США щодо встановлення миру – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна майже цілодобово підтримує контакти з американською стороною, щоб донести свою позицію щодо завершення війни в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним", – заявив він.

Зеленський наголосив, що ані Україна, ані європейські партнери не мають сумнівів у здатності Сполучених Штатів припинити війну.

"Президент США має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого", – заявив президент.

Зеленський нагадав, що ідея негайного припинення вогню належить американському лідеру.

"Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую", – сказав президент.

Він зазначив, що Україна та всі партнери однаково розуміють необхідність припинення вогню.

"Тільки один субʼєкт цьому протистоїть – це Путін. Його єдина карта на руках – це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло", – сказав Зеленський.