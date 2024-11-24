Украина получила новую военную помощь от Литвы: генераторы, запчасти к технике и другое
Литва передала новую военную помощь Украине, сообщило Министерство обороны Балтийской страны.
В текущую неделю литовская сторона доставила в Украину генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, вооружение и боеприпасы.
"Все, что нужно, чтобы Украина победила. Солидарность остается непоколебимой", – отметило оборонное ведомство Литвы.
Накануне, 23 ноября, министры обороны двух стран заключили меморандум, согласно которому Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.
- В сентябре Литва направила Украине бронетранспортеры М113 для разминирования.
- В ноябре Украина и Литва подписали меморандум, предусматривающий совместное производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
- Также Литва передала Украине первую партию оборудования для разминирования – в частности, речь идет о 230 пикапов и 240 металлоискателях.