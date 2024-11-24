Украина получила новую военную помощь от Литвы: генераторы, запчасти к технике и другое
Фото: Минобороны Литвы

Литва передала новую военную помощь Украине, сообщило Министерство обороны Балтийской страны.

В текущую неделю литовская сторона доставила в Украину генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, вооружение и боеприпасы.

"Все, что нужно, чтобы Украина победила. Солидарность остается непоколебимой", – отметило оборонное ведомство Литвы.

Накануне, 23 ноября, министры обороны двух стран заключили меморандум, согласно которому Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.

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