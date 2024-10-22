Глава МИД Литвы заявил, что "пришло время" вернуться к идее отправки войск в Украину
Странам Европы пора рассмотреть идею отправки своих войск в Украину на фоне сотрудничества России с Северной Кореей. Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии Politico.
"Если информация о том, что российские отряды убийц, оснащенные северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к идеям, предложенным Макроном", – заявил он.
Дипломат добавил, что сейчас союзники Украины снова "отстают" и "действуют пассивно". Однако он уверен, что совместными усилиями страны ЕС могут принять необходимые активные шаги, чтобы воплотить идею французского президента по отправке иностранных войск в Украину.
Вместе с тем эстонский член Европейского парламента и бывший генерал Рихо Терхас заявил, что союзники используют заявления о том, что разведданные о солдатах КНДР в России не подтверждены, для того, чтобы "ничего не делать". Он отметил, что сотрудничество КНДР и РФ говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин "в отчаянии и ищет варианты".
Вместе с тем Терхас считает, что страны ЕС не должны отбрасывать идею с размещением своих войск в Украине.
"Важно иметь это хотя бы в качестве варианта. Каждый раз, когда мы говорим о военных действиях в Украине, это дает Путину немного больше неопределенности относительно того, куда движется конфликт — [и] это хорошо", – сказал он.
- 29 февраля 2024 года на тот момент премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину для "защиты определенного количества границ".
- 5 марта Макрон сказал, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов", и что Франция не воюет против российского народа.
- 14 марта Макрон добавил, что французские военные не пойдут в наступление, если зайдут в Украину.
- 26 мая издание Der Spiegel писало, что Польша и страны Балтии могут ввести войска в Украину, если Россия достигнет прорыва на фронте.
- 2 октября в Эстонии заявили, что рассматривали отправку своих войск в Украину.