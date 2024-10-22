Глава МЗС Литви заявив, що "настав час" повернутися до ідеї відправлення військ в Україну

Ландсбергіс вважає, що потрібно розглянути питання відправлення військ до України, якщо інформація про північнокорейських солдатів підтвердиться

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: сторінка дипломата у мережі Х)

Країнам Європи настав час розглянути ідею відправлення своїх військ в Україну на тлі співпраці Росії з Північною Кореєю. Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі Politico.

"Якщо інформація про те, що російські загони вбивць, оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, нам доведеться повернутися до ідей, запропонованих Макроном", – заявив він.

Дипломат додав, що зараз союзники України знову "відстають" та "діють пасивно". Однак він упевнений, що спільними зусиллями країни ЄС можуть вжити необхідних активних кроків, щоб втілити ідею французького президента щодо відправлення іноземних військ до України.

Водночас естонський член Європейського парламенту та колишній генерал Ріхо Терхас заявив, що союзники використовують заяви про те, що розвіддані про солдатів КНДР у Росії не підтверджені для того, щоб "нічого не робити". Він зазначив, що співпраця КНДР та РФ говорить про те, що російський диктатор Володимир Путін "у розпачі та шукає варіанти".

Водночас Терхас вважає, що країни ЄС не повинні відкидати ідею з розміщенням своїх військ в Україні.

"Важливо мати це хоча б як варіант. Щоразу, коли ми говоримо про військові дії в Україні, це дає Путіну трохи більше невизначеності щодо того, куди рухається конфлікт — [і] це добре", – сказав він.