Україна отримала нову військову допомогу від Литви: генератори, запчастини до техніки та інше

"Все, що потрібно, щоб Україна перемогла. Солідарність залишається непохитною", – зазначило Міноборони країни

Фото: Міноборони Литви

Литва передала нову військову допомогу Україні, повідомило Міністерство оборони балтійської країни.

У поточний тиждень литовська сторона доставила до України генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, озброєння та боєприпаси.

"Все, що потрібно, щоб Україна перемогла. Солідарність залишається непохитною", – зазначило оборонне відомство Литви.

Інших деталей немає.

Напередодні, 23 листопада, міністри оборони двох країн уклали меморандум, згідно з яким Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.