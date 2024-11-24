Україна отримала нову військову допомогу від Литви: генератори, запчастини до техніки та інше
Литва передала нову військову допомогу Україні, повідомило Міністерство оборони балтійської країни.
У поточний тиждень литовська сторона доставила до України генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, озброєння та боєприпаси.
"Все, що потрібно, щоб Україна перемогла. Солідарність залишається непохитною", – зазначило оборонне відомство Литви.
Інших деталей немає.
Напередодні, 23 листопада, міністри оборони двох країн уклали меморандум, згідно з яким Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.
- У вересні Литва надіслала Україні бронетранспортери М113 для розмінування.
- У листопаді Україна та Литва підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.
- Також Литва передала Україні першу партію обладнання для розмінування – зокрема, йдеться про 230 пікапів і 240 металошукачів.