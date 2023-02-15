Украина получит боеприпасы, разведтехнику и запчасти для танков – Минобороны Британии

Первый пакет поддержки из Международного фонда помощи Украине (IFU) будет включать боеприпасы, разведтехнику и запчасти для танков. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В первый пакет помощи от IFU войдет финансирование поставок для Украины запасных частей для танков, беспилотных авиационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

Состав пакета был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Эти партнеры вместе с Исландией и Литвой внесли в фонд в общей сложности более 520 млн фунтов стерлингов.

Минобороны сообщает, что сформированный пакет, стоимость которого оценивается примерно в 200 млн фунтов, будет включать "жизненно важные возможности в виде артиллерийских боеприпасов, средств морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для оборудования, включая нынешние украинские танки".

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, это оборудование "обеспечит значительный прирост возможностей ВСУ и поддержит их способность защищать свою страну".

Выступая перед встречей в формате Рамштайн в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.

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Сергій Бережний

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