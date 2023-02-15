Украина получит боеприпасы, разведтехнику и запчасти для танков – Минобороны Британии
Первый пакет поддержки из Международного фонда помощи Украине (IFU) будет включать боеприпасы, разведтехнику и запчасти для танков. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
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В первый пакет помощи от IFU войдет финансирование поставок для Украины запасных частей для танков, беспилотных авиационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, говорится в сообщении.
Состав пакета был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Эти партнеры вместе с Исландией и Литвой внесли в фонд в общей сложности более 520 млн фунтов стерлингов.
Минобороны сообщает, что сформированный пакет, стоимость которого оценивается примерно в 200 млн фунтов, будет включать "жизненно важные возможности в виде артиллерийских боеприпасов, средств морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для оборудования, включая нынешние украинские танки".
По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, это оборудование "обеспечит значительный прирост возможностей ВСУ и поддержит их способность защищать свою страну".
- Выступая перед встречей в формате Рамштайн в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
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