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Украина получит боеприпасы, разведтехнику и запчасти для танков – Минобороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 15:34
Украина получит боеприпасы, разведтехнику и запчасти для танков – Минобороны Британии - Фото
Бен Уоллес и Алексей Резников (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Первый пакет поддержки из Международного фонда помощи Украине (IFU) будет включать боеприпасы, разведтехнику и запчасти для танков. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В первый пакет помощи от IFU войдет финансирование поставок для Украины запасных частей для танков, беспилотных авиационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

Состав пакета был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Эти партнеры вместе с Исландией и Литвой внесли в фонд в общей сложности более 520 млн фунтов стерлингов.

Минобороны сообщает, что сформированный пакет, стоимость которого оценивается примерно в 200 млн фунтов, будет включать "жизненно важные возможности в виде артиллерийских боеприпасов, средств морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для оборудования, включая нынешние украинские танки".

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, это оборудование "обеспечит значительный прирост возможностей ВСУ и поддержит их способность защищать свою страну".

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Сергій Бережний
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Великобритания военная помощь Бен Уоллес минобороны великобритании Международный фонд помощи Украине (IFU)
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