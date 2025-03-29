Украина попросит США об изменениях в проекте соглашения о ресурсах – Bloomberg

Источник агентства отметил, что не стали возражать по поводу высказанных Киевом беспокойств

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Украина попросит внести изменения в будущее в соглашение с США, отдельная, Киев хочет получить обещание увеличить объем американских инвестиций. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

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Проект предложения, с которым ознакомилось медиа, предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми основными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине – причем без временных ограничений.

По данным агентства, Украина обеспокоена тем, что соглашение может не только взорвать его заявку на вступление в Европейский Союз, но и потребует от него возмещения всей военной и экономической поддержки, предоставленной Вашингтоном после полномасштабного вторжения.

Собеседник Bloomberg заявил, что украинские чиновники 28 марта имели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая специалистов по правам, чтобы получить разъяснения относительно почти 60-страничного проекта соглашения.

По словам источника, американцы не стали возражать по поводу высказанных Киевом беспокойств, особенно по поводу потенциального конфликта соглашения с целями Украины относительно членства в ЕС. По мнению собеседника, это свидетельствует о том, что Штаты могут быть открыты для обсуждения потенциальных изменений в документе.

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Он отметил, что во время звонка украинские чиновники выразили обеспокоенность пунктом по проекту о возмещении помощи, оказанной США. В ходе брифинга 29 марта президент Владимир Зеленский исключил возможность, что предоставленная американская военная поддержка будет считаться долгом со стороны Украины.

Источник Bloomberg сообщил, что предстоит еще много работы, прежде чем Киев пришлет свои окончательные предложения по поправкам к документу.

Первый вице-премьер, министерша экономики Юлия Свириденко призвала прекратить публичные обсуждения американского предложения, предупредив, что это может повредить переговорам.

По ее словам, Украина хочет поддерживать конструктивный диалог с американскими партнерами.