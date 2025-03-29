Україна попросить США про зміни до проєкту угоди про ресурси – Bloomberg
Україна попросить внести зміни майбутньої до угоди зі США, окрема, Київ хоче отримати обіцянку збільшити обсяг американських інвестицій. Про це заявляє агенція Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.
Проєкт пропозиції, з яким ознайомилося медіа, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини в Україні – при чому без часових обмежень.
За даними агенції, Україна занепокоєна тим, що угода може не тільки підірвати його заявку на вступ до Європейського Союзу, але й вимагатиме від нього відшкодування всієї військової та економічної підтримки, наданої Вашингтоном після повномасштабного вторгнення.
Співбесідник Bloomberg заявив, що українські посадовці 28 березня мали відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включно з фахівцями з питань права, аби отримати роз'яснення щодо майже 60-сторінкового проєкту угоди.
За словами джерела, американці не стали заперечувати щодо висловлених Києвом занепокоєнь, особливо щодо потенційного конфлікту угоди з цілями України щодо членства в ЄС. На думку співрозмовника, це свідчить про те, що Штати можуть бути відкритими для обговорення потенційних змін в документі.
Він зазначив, що під час дзвінка українські посадовці висловили занепокоєння щодо пункту з проєкту стосовно відшкодування допомоги, наданої США. Під час брифінгу 29 березня президент Володимир Зеленський виключив можливість, що надана американська військова підтримка буде вважатися боргом з боку України.
Джерело Bloomberg повідомило, що попереду ще багато роботи, перш ніж Київ надішле свої остаточні пропозиції стосовно поправок до документа.
Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко закликала припинити публічні обговорення американської пропозиції, попередивши, що це може зашкодити переговорам.
За її словами, Україна хоче підтримувати "конструктивний діалог" з американськими партнерами.
- 27 березня видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних українських високопосадовців заявило, що новий варіант договору про корисні копалини зі США може підірвати суверенітет України, вивести прибутки за кордон та поглибити залежність Києва від Вашингтона.
- Президент Зеленський заявляв, що не планує найближчим часом відвідувати Вашингтон для підписання угоди про корисні копалини. Загалом, за його словами, зарано говорити про договір, оскільки його остаточного варіанту досі немає.
- 28 березня український лідер повідомив, що офіційно Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини лише цього дня, й з ним мають попрацювати фахівці.