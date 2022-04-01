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Украина предпринимает успешные, но ограниченные контратаки под Киевом – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 08:44
Украина предпринимает успешные, но ограниченные контратаки под Киевом – разведка Британии - Фото
Украинская артиллерия под Киевом (фото - ЕРА)

Силы обороны Украины продолжают предпринимать успешные, но ограниченные контратаки на направлениях к востоку и северо-востоку от Киева. Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.

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В Минобороны Великобритании подчеркнули, что и Чернигов, и Киев продолжают подвергаться авиационным и ракетным ударам со стороны российских оккупантов, несмотря на заявления России о якобы снижении активности в этих областях.

Также в Британии отметили, что украинские силы отбили села Слобода и Лукашевка южнее Чернигова и расположенный вдоль один из основных путей снабжения между Черниговом и Киевом.

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Оксана Житнюк
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