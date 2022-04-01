Украина предпринимает успешные, но ограниченные контратаки под Киевом – разведка Британии
01.04.2022, 08:44
Украинская артиллерия под Киевом (фото - ЕРА)
Силы обороны Украины продолжают предпринимать успешные, но ограниченные контратаки на направлениях к востоку и северо-востоку от Киева. Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.
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В Минобороны Великобритании подчеркнули, что и Чернигов, и Киев продолжают подвергаться авиационным и ракетным ударам со стороны российских оккупантов, несмотря на заявления России о якобы снижении активности в этих областях.
Также в Британии отметили, что украинские силы отбили села Слобода и Лукашевка южнее Чернигова и расположенный вдоль один из основных путей снабжения между Черниговом и Киевом.
- В Генштабе ВСУ считают, что Россия не отказалась от идеи окружения Киева и проводит под столицей ротацию.
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