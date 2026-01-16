Украина приостановила работу посольства в Иране
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Украина временно приостанавливает работу своего посольства в Иране. Об этом сообщили на Facebook-странице дипломатической миссии.
По ее словам, такое решение связано с обострением ситуации с безопасностью.
"О возобновлении деятельности посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", – добавляют в сообщении.
Ранее, 8 января, Министерство иностранных дел рекомендовало украинским гражданам покинуть Иран на фоне массовых протестов в стране.
- В ноябре 2025 года МИД сообщил LIGA.net, что после того, как Иран передал России "шахеды", Украина сократила дипломатические отношения с этой страной, однако не прекратила их полностью, оставив инструменты для сдерживания углубление отношений между Тегераном и Москвой.
- Также дипломатическое ведомство сообщало, что на тот момент в Иране находилась менее тысячи украинских граждан.
