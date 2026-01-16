Украина приостановила работу посольства в Иране

Изменения в работе украинской дипмиссии связаны с ситуацией с безопасностью в Исламской Республике

Флаг Ирана (Иллюстративное фото: LUKAS COCH / EPA)

Украина временно приостанавливает работу своего посольства в Иране. Об этом сообщили на Facebook-странице дипломатической миссии.

По ее словам, такое решение связано с обострением ситуации с безопасностью.

"О возобновлении деятельности посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", – добавляют в сообщении.

Ранее, 8 января, Министерство иностранных дел рекомендовало украинским гражданам покинуть Иран на фоне массовых протестов в стране.