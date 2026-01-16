Україна призупинила роботу посольства в Ірані

Зміни у роботі української дипмісії пов'язані з безпековою ситуацією в Ісламській Республіці

Прапор Ірану (Ілюстративне фото: LUKAS COCH / EPA)

Україна тимчасово призупиняє роботу свого посольства в Ірані. Про це повідомили на Facebook-сторінці дипломатичної місії.

За її словами, таке рішення пов'язано із загостренням безпекової ситуації.

"Про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", – додають у повідомленні.

Раніше, 8 січня, Міністерство закордонних справ рекомендувало українським громадянам залишити Іран на тлі масових протестів у країні.