Україна призупинила роботу посольства в Ірані
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Україна тимчасово призупиняє роботу свого посольства в Ірані. Про це повідомили на Facebook-сторінці дипломатичної місії.
За її словами, таке рішення пов'язано із загостренням безпекової ситуації.
"Про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", – додають у повідомленні.
Раніше, 8 січня, Міністерство закордонних справ рекомендувало українським громадянам залишити Іран на тлі масових протестів у країні.
- У листопаді 2025 року МЗС повідомило LIGA.net, що після того, як Іран передав Росії "шахеди", Україна скоротила дипломатичні взаємини з цією країною, однак не припинила їх повністю, залишивши інструменти для стримування поглиблення відносин між Тегераном та Москвою.
- Також дипломатичне відомство повідомляло, що на той момент в Ірані перебувала менш ніж тисяча українських громадян.
