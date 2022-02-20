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Украина призвала провести международное расследование якобы обстрела территории РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 14:24
Украина призвала провести международное расследование якобы обстрела территории РФ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал провести независимое международное расследование якобы попаданий украинских снарядов на территорию России. Об этом он сказал во время онлайн-трансляции в Facebook.

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"Мы никого не обстреливали. Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что Украина никаких подобных обстрелов не проводила", – сказал министр.

Он отметил, что, если России также нечего скрывать, она должна поддержать проведение такого расследования.

Вчера утром российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы попадании "снаряда ВСУ" по территории РФ. Позже они распространили еще один фейк о якобы снаряде от "Града", который разорвался в Тарасовском районе Ростовской области.

  • Для создания "сенсационных новостей" о действиях Украины российская пропаганда использует фейки, созданные и обнародованные ими еще в 2014 году. 

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Вадим Ребрина
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Россия дмитрий кулеба
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