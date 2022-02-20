Украина призвала провести международное расследование якобы обстрела территории РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал провести независимое международное расследование якобы попаданий украинских снарядов на территорию России. Об этом он сказал во время онлайн-трансляции в Facebook.

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"Мы никого не обстреливали. Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что Украина никаких подобных обстрелов не проводила", – сказал министр.

Он отметил, что, если России также нечего скрывать, она должна поддержать проведение такого расследования.

Вчера утром российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы попадании "снаряда ВСУ" по территории РФ. Позже они распространили еще один фейк о якобы снаряде от "Града", который разорвался в Тарасовском районе Ростовской области.

Для создания "сенсационных новостей" о действиях Украины российская пропаганда использует фейки, созданные и обнародованные ими еще в 2014 году.

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Вадим Ребрина

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