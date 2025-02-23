Украина просила ООН о гумпомощи в Курской области, но нужно согласие России

Матиас Шмале (Фото: instagram.com/un_ukraine)

Украинские власти обращались в Организацию объединенных наций с запросом о гуманитарной помощи в Курской области. Однако для этого нужно согласие России, сообщил в интервью Интерфакс-Украина координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале.

"Был запрос от украинских властей о помощи в решении гуманитарных потребностей в Курской области. И мы ответили, что да, в принципе, можем рассмотреть, какую поддержку можем предоставить", – сказал Шмале.

Однако он отметил, что для начала гуманитарной миссии, во-первых, нужно согласие обеих сторон, а во-вторых, ООН должна оценить потребности.

Россия не дала согласия о проведении гуманитарной миссии на своей территории, сказал Шмале и подчеркнул, что ООН готова предоставлять помощь нуждающимся людям в Курской области.

11 февраля Зеленский заявил, что предложит России обменять Курскую область на часть оккупированной территории Украины.

16 февраля сообщалось, что россияне колонной пошли в штурм в Курской области под красными флагами.