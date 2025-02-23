Україна просила ООН про гумдопомогу в Курській області, але треба згода Росії

Матіас Шмале (Фото: instagram.com/un_ukraine)

Українська влада зверталася до Організації об'єднаних націй із запитом щодо гуманітарної допомоги у Курській області. Проте для цього потрібна згода Росії, повідомив у інтерв'ю Інтерфакс Україна координатор системи ООН в Україні й гуманітарний координатор Матіас Шмале.

"Був запит від української влади про допомогу у вирішенні гуманітарних потреб у Курській області. І ми відповіли, що так, в принципі, можемо розглянути, яку підтримку можемо надати", – сказав Шмале.

Однак він зазначив, що для початку гуманітарної місії, по-перше, потрібна згода обох сторін, а, по-друге, ООН має оцінити потреби.

Наразі Росія не надала згоду про проведення гуманітарної місії на своїй території, сказав Шмале і підкреслив, що ООН готова надавати допомогу людям, які цього потребують, у Курській області.

11 лютого Зеленський заявив, що запропонує Росії обміняти Курську область на частину окупованої території України.

16 лютого повідомлялося, що росіяни колоною пішли в штурм у Курській області під червоними прапорами.