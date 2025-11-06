Украина рискует оказаться в ситуации "вечной войны", нужно больше усилий – экс-генсек НАТО

Путин не заинтересован в мире до тех пор, пока считает, что может победить на поле боя, сказал Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен (Фото: x.com/AndersFoghR)

Украина может столкнуться с "вечной войной", если Европа не усилит радикальное давление на Россию. Такое заявление сделал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью газете Guardian.

Под усилением давления он имел в виду размещение войск и создание противоракетного и беспилотного щита на территории НАТО для защиты Украины от российских атак.

Также экс-генсек НАТО призвал к развертыванию европейских сил защиты в Украине до заключения соглашения о прекращении огня. Он назвал "коалицию желающих", которая намерена отправить свой контингент после окончания боевых действий, "коалицией выжидающих".

"Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы рискуем оказаться в ситуации вечной войны. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпах и мышлении", – резюмировал Расмуссен.