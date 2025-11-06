Украина рискует оказаться в ситуации "вечной войны", нужно больше усилий – экс-генсек НАТО
Украина может столкнуться с "вечной войной", если Европа не усилит радикальное давление на Россию. Такое заявление сделал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью газете Guardian.
Под усилением давления он имел в виду размещение войск и создание противоракетного и беспилотного щита на территории НАТО для защиты Украины от российских атак.
Также экс-генсек НАТО призвал к развертыванию европейских сил защиты в Украине до заключения соглашения о прекращении огня. Он назвал "коалицию желающих", которая намерена отправить свой контингент после окончания боевых действий, "коалицией выжидающих".
"Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы рискуем оказаться в ситуации вечной войны. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпах и мышлении", – резюмировал Расмуссен.
- Генсек Рютте заявил, что НАТО переломило ситуацию с боеприпасами и обогнало Россию в темпах производства.
