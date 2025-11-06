Україна ризикує опинитися в ситуації "вічної війни", потрібно більше зусиль – ексгенсек НАТО

Путін не зацікавлений у мирі доти, доки вважає, що може перемогти на полі бою, сказав Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен (Фото: x.com/AndersFoghR)

Україна може зіткнутися з "вічною війною", якщо Європа не посилить радикальний тиск на Росію. Таку заяву зробив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю газеті Guardian.

Під посиленням тиску він мав на увазі розміщення військ і створення протиракетного та безпілотного щита на території НАТО для захисту України від російських атак.

Також ексгенсек НАТО закликав до розгортання європейських сил захисту в Україні до укладення угоди про припинення вогню. Він назвав "коаліцію охочих", яка має намір відправити свій контингент після закінчення бойових дій, "коаліцією тих, хто вичікує".

"Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію, ми ризикуємо опинитися в ситуації вічної війни. У Путіна немає стимулу вести мирні переговори, поки він вважає, що може перемогти на полі бою. Необхідні зміни в темпах і мисленні", – резюмував Расмуссен.