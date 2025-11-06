НАТО змінило ситуацію з боєприпасами. Росія більше не лідирує – Рютте
НАТО почало виробляти більше боєприпасів, ніж Росія. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на форумі в Румунії.
"Ми вже змінили ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті. Але тепер все інакше", – сказав він.
За словами Рютте, у всіх країнах-членах НАТО відкриваються десятки нових виробничих ліній, а також розширюються наявні. Зараз виробництва боєприпасів більші, ніж за останні десятиліття.
"Нам необхідно розвивати цей прогрес в інших сферах, від висококласних систем ППО до недорогих перехоплювачів дронів. Тут кількість відіграє ключову роль... Щоб залишатися в безпеці в майбутньому, нам потрібно перехитрити наших противників, використовуючи всі свої сильні сторони", — сказав Рютте.
Він зазначив, що в найближчому майбутньому Росія залишиться дестабілізаційною силою в Європі та світі. І вона не самотня у своїх спробах підірвати світові правила, оскільки співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими державами.
За словами генерального секретаря НАТО, ці країни нарощують співпрацю у сфері оборонної промисловості до "безпрецедентного рівня" і готуються до тривалої конфронтації.
"Ми не можемо бути наївними. Ми повинні бути готові... Я впевнений, що разом ми маємо все необхідне, щоб перевершити в озброєнні, виробництві та хитрості тих, хто прагне нам нашкодити або принизити нас", – підсумував Рютте.
- У лютому 2024 року глава естонської розвідки заявив, що Росія здатна виробляти більше зброї, ніж втрачає. Те саме стосується і живих сил.
- У травні аналіз показав, що РФ виготовляє снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж на Заході.
- У червні 2025 року єврокомісар Кубілюс заявив, що РФ за три місяці виробляє більше, ніж НАТО за рік, і закликав Європу швидше озброюватися.
