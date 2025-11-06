НАТО переломило ситуацию с боеприпасами. Россия больше не лидирует – Рютте

Марк Рютте (Фото:nato.int)

НАТО начало производить боеприпасов больше, чем Россия. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на форуме в Румынии.

"Мы уже переломили ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые. Но теперь все иначе", – сказал он.

По словам Рютте, во всех странах-членах НАТО открываются десятки новых производственных линий, а также расширяются уже существующие. Сейчас производство боеприпасов больше, чем за последние десятилетия.

"Нам необходимо развивать этот прогресс в других областях, от высококлассных систем ПВО до недорогих перехватчиков дронов. Здесь количество играет ключевую роль... Чтобы оставаться в безопасности в будущем, нам нужно перехитрить наших противников, используя все свои сильные стороны", – сказал Рютте.

Он отметил, что в обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. И она не одинока в попытках подорвать мировые правила, так как сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими государствами.

По словам генсека НАТО, эти страны наращивают сотрудничество в сфере оборонной промышленности до "беспрецедентного уровня" и готовятся к долгосрочной конфронтации.

"Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы... Я уверен, что вместе у нас есть все необходимое, чтобы превзойти в вооружении, производстве и хитрости тех, кто стремится навредить нам или унизить нас", – резюмировал Рютте.