Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации – Зеленский

Украина сделала США предложения по совместным проектам для замещения российского газа и нефти в Европе, рассказал глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, сейчас идет работа над деталями. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сейчас есть четкие сигналы из Америки о готовности поставить в Европу "столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки".

"В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в рамках программы PURL и "увеличение закупки американского оружия, в частности ПВО и некоторых средств нашей дальнобойности".

"На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе о новых взносах в программу PURL. Также готовим очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", – рассказал глава государства.