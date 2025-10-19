Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації – Зеленський

Україна зробила США пропозиції щодо спільних проєктів для заміщення російського газу та нафти в Європі, розповів глава держави

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, наразі триває робота над деталями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що у Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і зараз є чіткі сигнали з Америки про готовність поставити в Європу "стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання".

"У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше", – наголосив Зеленський.

Він також розповів про розширення співпраці з європейськими партнерами в межах програми PURL та "збільшення закупівлі американської зброї, зокрема ППО та деяких засобів нашої далекобійності".

"Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL. Також готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", – розповів глава держави.