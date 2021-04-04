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Украина сохраняет двухпартийную поддержке США – Маркарова

04.04.2021, 16:34
Украина сохраняет двухпартийную поддержке США – Маркарова - Фото
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Open Ukraine)

В политике США в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Радио Свобода.

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По ее мнению, Украина смогла достойно пройти через внешнеполитические сложности.

"Несмотря на то, что определенные силы, в том числе пророссийские, пытались втянуть в какие-то скандалы, мы достаточно достойно прошли этот период и не дали себя втянуть в эти скандалы", – сказала посол Украины в США.

Маркарова полагает, что Украина продолжить развивать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.

"И я думаю, что и в дальнейшем нам удастся очень активно развивать наше стратегическое партнерство и на основе двухпартийной поддержки, и на основе углубленного такого сотрудничества с новой администрацией без того, чтобы вмешиваться во внутренние американские дела. Мы этого не делали и делать не будем. В отличие от нашего соседа, который вмешивается и в дела в США", – сказал посол.

Наталия Медведева
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Оксана Маркарова двухпартийная поддержка
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