Украина сохраняет двухпартийную поддержке США – Маркарова
В политике США в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Радио Свобода.
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По ее мнению, Украина смогла достойно пройти через внешнеполитические сложности.
"Несмотря на то, что определенные силы, в том числе пророссийские, пытались втянуть в какие-то скандалы, мы достаточно достойно прошли этот период и не дали себя втянуть в эти скандалы", – сказала посол Украины в США.
Маркарова полагает, что Украина продолжить развивать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.
"И я думаю, что и в дальнейшем нам удастся очень активно развивать наше стратегическое партнерство и на основе двухпартийной поддержки, и на основе углубленного такого сотрудничества с новой администрацией без того, чтобы вмешиваться во внутренние американские дела. Мы этого не делали и делать не будем. В отличие от нашего соседа, который вмешивается и в дела в США", – сказал посол.
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