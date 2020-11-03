Украина солидарна с Австрией и осуждает подлый акт террора – Кулеба

Жертвами теракта в Вене стали четыре человека

Украина осуждает подлый акт террора, который произошел вчера в Вене. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Глубоко сочувствую всем пострадавшим во время жестоких терактов в Вене. Украина солидарна с Австрией и резко осуждает этот подлый акт террора. Мы будем рады оказать любую необходимую помощь", – отметил Кулеба.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба уточнил, что в зоне теракта, в одном из кафе было четверо украинских студентов. "С ними все хорошо", – сообщил дипломат.

2 ноября неизвестные открыли огонь по мирным жителям в центре Вены.

По данным МВД Австрии погибли четыре человека, ранены 15, террористы атаковали шесть точек города. Один из нападавших был застрелен полицией, как минимум еще один разыскивается.

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Арина Толина

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