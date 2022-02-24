Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения боевиков к Путину

Украина созывает срочное заседания Совбеза ООН из-за обращения боевиков к президенту России Владимиру Путину с просьбой "помочь" в войне с ВСУ на Донбассе. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба написал, что обращение боевиков к России с просьбой о "военной помощи" является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью.

Поэтому Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.

21 февраля Путин решил признать "республиками" временно оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.

23 февраля в Кремле заявили, что главари террористических организаций ДНР и ЛНР попросили Путина "оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВСУ".

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Марк Сировой

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