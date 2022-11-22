Украина вернула домой тела 33 погибших героев – Минреинтеграции

Сегодня, 22 ноября, состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По информации Минреинтеграции, сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитников.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", – подчеркнул Котенко.

Как сообщается, всего с начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть 696 тел украинских защитников.

25 октября Украина вернула тела 25 погибших защитников.

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Наталія Медведєва

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