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Украина вернула домой тела 33 погибших героев – Минреинтеграции

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 11:37
Украина вернула домой тела 33 погибших героев – Минреинтеграции - Фото
Прощание с украинскими военными (Фото: Facebook/Андрей Садовый)

Сегодня, 22 ноября, состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По информации Минреинтеграции, сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитников.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", – подчеркнул Котенко.

Как сообщается, всего с начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть 696 тел украинских защитников. 

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Наталія Медведєва
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Олег Котенко война Минреинтеграции
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