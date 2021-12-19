Украина "видит" вглубь России на 400 км, данные о войсках РФ под контролем – Данилов

Украина видит расположение войск РФ на расстоянии до 400 км от границы, опасности полномасштабного вторжения пока не видно. Об этом в интервью Апостроф TV заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы четко пониманием, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, их количество, чем они оснащены. Все это под контролем", – сказал он.

Данилов признал, что сейчас есть увеличение присутствия российских войск на границах. Однако отметил: это скопление не настолько критично – и опасности полномасштабного вторжения сейчас не видно.

"Может ли она (опасность вторжения, – ред.) появиться завтра? Да, может. Потому что мы не знаем, что там в голове у людей, которые сидят в Кремле", – добавил секретарь СНБО.

Несколько дней назад Данилов заявлял, что для вторжения РФ понадобится в пять-шесть раз больше войск, чем стоят на границе.

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Марк Сировой

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