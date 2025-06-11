Украина закупит ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet за деньги от Великобритании
Денис Шмыгаль (Фото: Пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров привлечет около 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия – зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Marlet. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 июня.

"За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага", – сказал он.

Шмыгаль также напомнил, что Великобритания в этом месяце объявила о рекордной помощи по поставкам дронов для Украины – 350 млн фунтов, что позволит передать 100 000 беспилотников уже в этом году.

В последние недели российские оккупационные войска массированно атакуют Украину дронами и ракетами. В ночь на 9 июня они запустили по Украине 479 беспилотников, на следующую ночь – 315.

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