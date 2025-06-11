Украина закупит ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet за деньги от Великобритании

Такое решение принял Кабинет Министров. По словам Шмыгаля, это существенно усилит украинскую противовоздушную оборону

Денис Шмыгаль (Фото: Пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров привлечет около 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия – зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Marlet. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 июня.

"За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага", – сказал он.

Шмыгаль также напомнил, что Великобритания в этом месяце объявила о рекордной помощи по поставкам дронов для Украины – 350 млн фунтов, что позволит передать 100 000 беспилотников уже в этом году.

В последние недели российские оккупационные войска массированно атакуют Украину дронами и ракетами. В ночь на 9 июня они запустили по Украине 479 беспилотников, на следующую ночь – 315.

4 июня 2025 года состоялось 28 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", на котором союзники объявили о новых пакетах военной помощи.

Украина и союзники также договорились о создании новой инициативы по инвестициям в производство оружия. Предполагается, что продукция, изготовленная украинскими компаниями за границей, будет поставляться в Украину во время войны.