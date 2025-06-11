Україна закупить ЗРК Rapid Ranger та ракети Marlet за кошти від Великої Британії

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. За словами Шмигаля, це суттєво посилить українську протиповітряну оборону

Денис Шмигаль (Фото: Пресслужба Кабміну)

Кабінет міністрів залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї – зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger та легкі багатоцільові ракети Marlet. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 червня.

"За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", – сказав він.

Шмигаль також нагадав, що Велика Британія цього місяця оголосила про рекордну допомогу щодо постачання дронів для України – 350 млн фунтів, що дозволить передати 100 000 безпілотників уже цього року.

Останніми тижнями російські окупаційні війська масовано атакують Україну дронами та ракетами. У ніч проти 9 червня вони запустили по Україні 479 безпілотників, наступної ночі – 315.

4 червня 2025 року відбулося 28 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якому союзники оголосили про нові пакети військової допомоги.

Україна та союзники також домовилися про створення нової ініціативи щодо інвестицій у виробництво зброї. Передбачається, що продукція, виготовлена українськими компаніями за кордоном, постачатиметься в Україну під час війни.