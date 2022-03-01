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Украина запускает по миру сигнал: Россиянин – значит варвар

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 15:47
Украина запускает по миру сигнал: Россиянин – значит варвар - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

После ракетных обстрелов Харькова, Киева и других украинских городов Украина запускает по миру четкий месседж: россиянин – значит варвар. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, произошедшее за последние дни, а особенно сегодня утром, выводит противостояние с Россией на новый уровень.

"Ракетные обстрелы Харькова, Киева, других украинских городов. Убийство наших детей. Страдания наших детей в подвалах, больницах позволяет нам абсолютно с полным правом по всему миру запустить один четкий сигнал: россиянин – значит варвар", – заявил Кулеба.

Глава МИД призвал всех использовать все возможности и контакты, чтобы об этом узнал каждый в мире.

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Марк Сировой
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