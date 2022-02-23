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"Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС". Дуда и Науседа обещают поддержку

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 18:16
Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Сегодня, 23 февраля, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда во время визита в Киев в общем заявлении выступили за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом сообщается на сайте президента Владимира Зеленского.

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"Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели", – сказано в документе.

В совместном заявлении президентов подчеркивается, что Литва и Польша подтверждают поддержку европейской перспективы Украины – она закреплена в декларациях, подписанных партнерами 18 марта и 3 мая 2021 года.

Дуда и Науседа отметили, что "Украина заслуживает мощнейшей поддержки своих европейских и евроатлантических устремлений", поскольку такой выбор сделал украинский народ.

Сегодня Дуда, Науседа и Зеленский подписали в Киеве совместное заявление в связи с "признанием" Россией "независимости" временно оккупированных ею территорий Донбасса.

Полный текст заявления опубликован на сайте президента.

Читайте также: Дуда может запретить россиянам въезд в Польшу в случае нового вторжения России в Украину

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский евросоюз анджей дуда членство Гитанас Науседа
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