Украинская ПВО за день сбила три ракеты, два вертолета и два самолета

За день украинская противовоздушная оборона сбила три российских ракеты, два вертолета и столько же самолетов. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.

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Отмечается, что 12 марта оккупанты нанесли мощные ракетные удары по объектам ВС. Три крылатые ракеты были перехвачены ПВО, но большинство попали по гражданской и военной инфраструктуре, особо пострадал военный аэродром в Василькове Киевской области.

Также ПВО за сутки сбила:

– два российских вертолета Ка-52;

– один истребитель Су-34;

– один неустановленный истребитель (вероятно, Су-30см или Су-34);

– два беспилотника.

Еще две цели были поражены украинскими истребителями, но требуется подтверждение и уточнение.

Кроме того, в течение суток украинская авиация наносила удары по наземным целям – скопления вражеской техники, живой силы, а также колоннам на марше и другим целям.

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Марк Сировой

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