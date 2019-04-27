Украинские церкви на Пасху будут охранять 20 тысяч силовиков

Полиция (фото - пресс-служба МВД)

Правоохранители усилят меры безопасности возле культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Обеспечивать публичную безопасность будут около 20000 полицейских и 1000 нацгвардийцив", - сказано в сообщении.

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Также полиция будет нести службу рядом с местами отдыха , в частности, вблизи лесопарковых зон. Такие меры предосторожности связаны с недопущением возникновения пожаров.

22 апреля у христиан восточного обряда началась Страстная неделя, или Страстная седмица. 28 апреля - Пасха.

23 апреля сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний передаст на фронт тысячу освященных паскок для украинских военнослужащих.

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