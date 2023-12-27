Украинские военные лишили армию России около 800 человек и 14 танков за сутки – Генштаб

С начала полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали 355 750 российских оккупантов, заявили в Генштабе ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 790 человек и 63 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 80 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок.

Общие потери врага во время большой войны:

– личного состава – 355 750 (+790) ;

– танков – 5913 (+14) ;

– боевых бронированных машин – 10 973 (+17) ;

– артиллерийских систем – 8376 (+10) ;

– РСЗО – 934;

– средств ПВО – 616 (+2) ;

– самолетов – 329 (+2);

– вертолетов – 324;

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13) ;

– крылатых ракет – 1620 (+2) ;

– кораблей/катеров – 23;

– подводных лодок – 1;

– автомобильной техники и автоцистерн – 11 140 (+31) ;

– специальной техники – 1240 (+1).

22 декабря 2023 года командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Это оказало существенное влияние на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в применении авиации.

В ночь на 26 декабря украинская авиация уничтожила крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск".

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