Украинские военные лишили армию России около 800 человек и 14 танков за сутки – Генштаб
Российская армия потеряла 790 человек и 63 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 80 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок.
Общие потери врага во время большой войны:
– личного состава – 355 750 (+790) ;
– танков – 5913 (+14) ;
– боевых бронированных машин – 10 973 (+17) ;
– артиллерийских систем – 8376 (+10) ;
– РСЗО – 934;
– средств ПВО – 616 (+2) ;
– самолетов – 329 (+2);
– вертолетов – 324;
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13) ;
– крылатых ракет – 1620 (+2) ;
– кораблей/катеров – 23;
– подводных лодок – 1;
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 140 (+31) ;
– специальной техники – 1240 (+1).
- 22 декабря 2023 года командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
- Это оказало существенное влияние на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в применении авиации.
- В ночь на 26 декабря украинская авиация уничтожила крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск".
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