Українські військові позбавили армію Росії майже 800 людей та 14 танків за добу – Генштаб

З початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували 355 750 російських окупантів, заявили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 790 осіб та 63 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 80 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринок.

Загальні втрати ворога під час великої війни:

– особового складу – 355 750 (+790);

– танків – 5913 (+14);

– бойових броньованих машин – 10 973 (+17);

– артилерійських систем – 8376 (+10);

– РСЗВ – 934;

– засобів ППО – 616 (+2);

– літаків – 329 (+2);

– вертольотів – 324;

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13);

– крилатих ракет – 1620 (+2);

– кораблів/катерів – 23;

– підводних човнів – 1;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 140 (+31);

– спеціальної техніки – 1240 (+1).

22 грудня 2023 року командувач Повітряних сил заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у застосуванні авіації.

В ніч проти 26 грудня українська авіація знищила великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ".

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