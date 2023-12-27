Українські військові позбавили армію Росії майже 800 людей та 14 танків за добу – Генштаб
Російська армія втратила 790 осіб та 63 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 80 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринок.
Загальні втрати ворога під час великої війни:
– особового складу – 355 750 (+790);
– танків – 5913 (+14);
– бойових броньованих машин – 10 973 (+17);
– артилерійських систем – 8376 (+10);
– РСЗВ – 934;
– засобів ППО – 616 (+2);
– літаків – 329 (+2);
– вертольотів – 324;
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13);
– крилатих ракет – 1620 (+2);
– кораблів/катерів – 23;
– підводних човнів – 1;
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 140 (+31);
– спеціальної техніки – 1240 (+1).
- 22 грудня 2023 року командувач Повітряних сил заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у застосуванні авіації.
- В ніч проти 26 грудня українська авіація знищила великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ".
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