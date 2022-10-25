Украинские зенитчики сбили два дрона-камикадзе Shahed-136

Около 21:00 в Херсонской области подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" сбило два вражеских дрона Shahed-136. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

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"25 октября, около 21:00, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбито два вражеских дрона "Shahed-136", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

25 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" России и Ирана и ежедневно проводит оценки для пересмотра своей позиции по войне России против Украины.

Президент Израиля Ицхак Герцог во время встречи в Вашингтоне 26 октября предоставит официальным лицам США доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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Вадим Ребрина

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