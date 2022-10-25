UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские зенитчики сбили два дрона-камикадзе Shahed-136

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 23:33
Украинские зенитчики сбили два дрона-камикадзе Shahed-136 - Фото
Подготовленные к запуску БПЛА Shahed-136 (Герань-2)

Около 21:00 в Херсонской области подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" сбило два вражеских дрона Shahed-136. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"25 октября, около 21:00, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбито два вражеских дрона "Shahed-136", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

  • 25 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" России и Ирана и ежедневно проводит оценки для пересмотра своей позиции по войне России против Украины.
  • Президент Израиля Ицхак Герцог во время встречи в Вашингтоне 26 октября предоставит официальным лицам США доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

Смотрите также: Морпехи ВСУ показали эксклюзивные кадры ночного боя – уничтожены три "шахеда": видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво дрон беспилотник Shahed
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 