Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили три иранских дрона-камикадзе Shahed-136. Эксклюзивное видео ночного боя опубликовано в Facebook бригады.

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Как отмечается, в результате ночного боя в небе над Николаевской областью морские пехотинцы уничтожили три иранских "шахеда".

Мобильная группа морпехов-зенитчиков уничтожила беспилотники из стрелкового оружия.

В Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.

21 октября появились сообщения, что в Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Иране разработано и производится не менее 10 разных типов беспилотников и Россия их просит.

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Наталія Медведєва

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