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Морпехи ВСУ показали эксклюзивные кадры ночного боя – уничтожено три "шахеда": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 11:48
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Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили три иранских дрона-камикадзе Shahed-136. Эксклюзивное видео ночного боя опубликовано в Facebook бригады.

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Как отмечается, в результате ночного боя в небе над Николаевской областью морские пехотинцы уничтожили три иранских "шахеда".

Мобильная группа морпехов-зенитчиков уничтожила беспилотники из стрелкового оружия.

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Наталія Медведєва
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война дрон Shahed-136
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